Fulham pakt punt bij Spurs: vijfde gelijkspel op rij voor Tete en co

Titelhou­der Arsenal na verlenging tegen Newcastle verder in FA Cup

9 januari Titelhouder Arsenal heeft in de FA Cup uitschakeling in de verlenging kunnen voorkomen. Arsenal versloeg in de derde ronde Newcastle United met 2-0 door doelpunten van de 20-jarige invaller Emile Smith Rowe en Pierre-Emerick Aubameyang in respectievelijk de 109ste en 117de minuut.