Fulham ontslaat Jokanovic en stelt Ranieri aan als trainer

Tata Martino coach van het jaar in de MLS

13 november In zijn laatste seizoen bij Atlanta United is Gerardo ‘Tata’ Martino gekozen tot coach van het jaar in de Amerikaanse MLS. De voormalige trainer van Barcelona en Argentinië bleef met 32,7 procent van de stemmen Bob Bradley van Los Angeles FC (22,34 procent) voor in de verkiezing.