Frustraties bij Frenkie de Jong na valse start FC Barcelona in duel met dertien kaarten: ‘Het is een schande’

Met samenvattingFC Barcelona is de competitie begonnen met een moeizaam gelijkspel op bezoek bij Getafe: 0-0. De Catalaanse ploeg botste in het Coliseum Alfonso Pérez op een stugge en defensieve tegenstander, die alles uit de kast leek te halen om een puntje uit het vuur te slepen. Het haalde bij de spelers en trainer van Barça het bloed onder de nagels vandaan.

Zo ook bij Frenkie de Jong, die zijn frustraties na afloop niet verborg. ,,Het is echt een schande dat LaLiga hier niet tegen optreedt’’, werd hij geciteerd door Mundo Deportivo. ,,Getafe pakte zo twintig of dertig minuten, het is een schande. Scheidsrechters in LaLiga moeten echt andere beslissingen gaan nemen, net zoals in de Premier League wordt gedaan. De arbitrage moet gaan optreden tegen tijdrekken.’’

Voor het eerst sinds 2019 begon FC Barcelona aan de competitie als landskampioen. Met De Jong in de basis begon de ploeg van Xavi met frisse moed. Dat werd echter al snel in de grond gedrukt door het zeer defensieve spel van Getafe, dat gedreven leek de wedstrijd te ontregelen met tijdrekken en schwalbes. Achter de rug van de scheidsrechter gingen veel overtredingen ongezien, tot frustratie van Barcelona-speler Raphinha.

Na een half uur voetballen met nauwelijks kansen voor beide ploegen liepen de frustratie voor de Braziliaan te hoog op en deelde hij een elleboogstoot uit. Een terechte rode kaart volgde en de missie voor Barcelona werd een stuk moeilijker. Vooral omdat Getafe gebrand bleef om zelf de 0 te houden, ondanks dat ze een man meer hadden.



In de tweede helft in het Coliseum Alfonso Pérez creëerde Barcelona een handje vol kansen, nadat ook Getafe-speler Jaime Mata met rood van het veld was gestuurd. Maar tot voetballen kwamen de Catalanen nauwelijks, en de paar kleine mogelijkheden die ze kregen werden slordig afgewerkt.

Abde Ezzalzouli was in de 70ste minuut op weg naar een grote kans, maar werd als doorgebroken speler naar de grond getrokken. Nadat er niet werd gefloten, liet ook Xavi zijn frustraties gaan richting de vierde man. De Barça-trainer kreeg vervolgens de derde rode kaart van de wedstrijd op zijn naam. Er werden ook nog tien gele prenten getrokken.



In de 14de minuut van de blessuretijd leek Barcelona een strafschop te krijgen, maar Gavi zou vlak daarvoor hands hebben gemaakt. Na in totaal 116 minuten voetbal klonk het laatste fluitsignaal en was de frustratie en vermoeidheid van de gezichten bij Barcelona af te lezen. Toch was De Jong ook kritisch op zijn eigen ploeg. ,,We moeten en kunnen echt veel beter dan we vandaag hebben laten zien.’’

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Gele kaart voor Portu VAR: Penalty is geweigerd Gele kaart voor Gavi Gele kaart voor Dakonam Djene Gele kaart voor Anthony Lozano Gele kaart voor Damián Suárez Ilkay Gündogan wordt vervangen door Gavi Pedri wordt vervangen door Ansu Fati Oriol Romeu wordt vervangen door Lamine Yamal Met nog een kwartier op de klok is er weinig te melden. Getafe blijft structureel het tempo uit de wedstrijd halen, met veel succes. Allen Abde kwam in de korte hoek dicht bij een treffer, maar mikte net naast. In de eerste helft waren er 10 minuten blessuretijd, in de tweede zal er ongetwijfeld ook zo'n soort hoeveelheid bij komen. Carles Aleña wordt vervangen door Anthony Lozano Juanmi Latasa wordt vervangen door Borja Mayoral Rode kaart (tweede gele kaart) voor Jaime Mata En daar is ook de rode kaart voor Getafe. De ploeg gaat door met tempo uit de wedstrijd halen op elk mogelijke manier. Mata vergeet echter even dat hij al geel heeft en maakt een onnodige overtreding op Araujo. Het is weer 10 tegen 10. Stefan Mitrovic wordt vervangen door Portu Andreas Christensen wordt vervangen door Abde Ezzalzouli Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft Rode kaart voor Raphinha! Raphinha is het gedoe van Getafe spuugzat en deelt een elleboogstoot aan zijn tegenstander uit. Scheidsrechter Cesar Soto twijfelt geen moment en geeft hem direct een rode kaart. De opgave wordt met tien man nóg een stukje lastiger vanavond. Gele kaart voor Carles Aleña

