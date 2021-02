Frimpong bij basisdebuut ondanks comeback onderuit met Leverkusen

Samenvatting Struijk maakt eerste goal in Engeland, maar gaat met Leeds United wel onderuit bij Arsenal

14 februari Pascal Struijk heeft zijn eerste goal voor Leeds United te pakken. De 21-jarige verdediger kopte raak uit een corner en bracht daarmee de spanning even terug in de wedstrijd, maar kon niet voorkomen dat Arsenal won in het Emirates Stadium in Londen: 4-2.