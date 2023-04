Frenkie de Jong staat voor rentree tegen Atlético, ook 15-jarige in selectie FC Barcelona

De Jong hield een hamstringblessure over aan de met 2-1 gewonnen topper tegen Real Madrid in de Spaanse competitie, ruim een maand geleden. Hij liep die blessure in de slotseconden op en miste naast de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje ook vier duels van Barcelona. De ploeg van Xavi kwam in de laatste twee competitiewedstrijden niet verder dan 0-0. Barcelona heeft aan kop van La Liga nog wel elf punten voorsprong op Real Madrid en dertien punten op Atlético, de ploeg in vorm in Spanje. (tekst gaat verder onder de tweet)

Xavi roemt 15-jarige Yamal

Xavi kan nog geen beroep doen op Ousmane Dembélé, Andreas Christensen en de vorige week geblesseerd geraakte Sergi Roberto. Hij nam wel de pas 15-jarige aanvaller Yamal op in zijn selectie. ,,Hij is nog jong, maar een groot talent”, aldus Xavi. ,,Hij heeft persoonlijkheid, hij is niet bang en sterk in de één-tegen-éénduels. Hij kan een heel belangrijke speler voor deze club worden.”



Volgens de trainer staat zijn ploeg voor een ‘gecompliceerde en belangrijke’ wedstrijd. ,,We treffen een ploeg die erg in vorm is. Atlético creëert veel kansen, verdedigt sterk en speelt op een zeer hoog niveau.” Xavi sluit een debuut van Yamal in de kraker tegen Atlético niet uit. ,,Iedereen die geselecteerd is, maakt kans om te spelen. We geven veel kansen aan jonge spelers.”