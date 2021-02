Frenkie de Jong schiet Barça na worsteling met Granada naar halve finale Copa del Rey

Voor FC Barcelona was het al de vierde wedstrijd van het jaar waarin het aankwam op verlenging. In de Super Cup moest de ploeg van Koeman twee keer 120 minuten spelen, net als twee weken geleden tegen de amateurs van UE Cornellà.



Barça is de favoriet voor de winst van de beker na de vroege uitschakeling voor zowel Real als Atlético Madrid. Behalve de Catalanen zijn ook Sevilla en Levante nog vertegenwoordigd in de Copa del Rey. Real Betis en Athletic Bilbao strijden donderdag nog om een plek in de halve finales.



Real Betis is zondag de tegenstander van FC Barcelona in La Liga.