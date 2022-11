Frenkie de Jong loodst Barcelona met prachtige assist naar zege op Osasuna ondanks rood Lewandowski

Barça begon moeizaam in Pamplona tegen Osasuna, de nummer zes van La Liga. Na zes minuten stond het zelfs al 1-0 toen verdediger David García uit een hoekschop raak kopte. Ook in het vervolg van de eerste helft creëerden de bezoekers amper kansen. Een nieuwe tik kreeg Barça na een halfuur: Lewandowski deelde een beuk uit, kreeg zijn tweede gele kaart en kon gaan douchen.



In de tweede helft tapte het tiental van FC Barcelona uit een ander vaatje. Dat leverde al in de 48ste minuut de gelijkmaker op van Pedri: 1-1. Daarna ging Barça op zoek naar meer, maar tot grote kansen leidde dat niet. Tot de 85ste minuut, toen De Jong als laatste man in de opbouw een prachtige pass in de loop op invaller Raphinha in huis had. De Braziliaan kopte de bal achter de Osasuna-keeper in het doel: 1-2.