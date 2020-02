Frenkie de Jong laat scorend vermogen zien bij Barcelona

Video Ten Hag kritisch over aanvallen­de rol Frenkie de Jong bij Barça

21:14 Frenkie de Jong is ook vanavond in de competitiewedstrijd tegen Real Betis basisspeler bij FC Barcelona. Maar de ex-Ajacied speelt wel in een heel aanvallende rol bij de Catalaanse club. In het verloren bekerduel met Athletic Bilbao stond hij regelmatig tussen de Baskische verdedigers. Dit tot afgrijzen van zijn ex-coach Erik ten Hag.