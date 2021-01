Frenkie de Jong kopt fraai raak in halve finale Spaanse Supercup tegen Real Sociedad

In de 51ste minuut maakte Spaans international Mikel Oyarzabal de 1-1 namens Real Sociedad bij de wedstrijd die nog bezig is. Dat gebeurde uit een strafschop na een ongelukkige handsbal van De Jong, die dit seizoen onder Ronald Koeman duidelijk beter tot zijn recht komt dan in zijn eerste seizoen in Spanje, waarin hij vaak aan de zijkanten van het middenveld moest spelen.



De Jong maakte vorige maand in de competitiewedstrijd tegen Real Sociedad zijn eerste goal van het seizoen. Hij bezorgde FC Barcelona daarmee toen een 1-0 zege op de toenmalig koploper van La Liga. Op 3 januari was De Jong opnieuw matchwinner voor Barcelona in La Liga. Hij scoorde toen op aangeven van Lionel Messi de winnende 0-1 in de uitwedstrijd bij hekkensluiter Huesca.



FC Barcelona en Real Sociedad spelen vanavond in Estadio Nuevo Arcángel in Córdoba de eerste halve finale in de Supercopa de España, dat sinds vorig jaar in toernooivorm wordt afgewerkt. De andere halve finale gaat morgenavond in Málaga tussen Real Madrid en Athletic Bilbao. De finale om de Supercopa is zondagavond in Estadio de La Cartuja in Sevilla. De twee Baskische clubs doen mee als de bekerfinalisten van vorig seizoen, maar de finale van de Copa del Rey werd uiteindelijk nooit gespeeld.