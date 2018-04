Freiburg baalt van videoarbitrage: 'Waanzin'

Europa ziet niets in uitbrei­ding WK 2022

9:12 De vereniging van Europese voetbalcompetities ziet niets in uitbreiding van het deelnemersveld van het WK 2022 in Qatar. De Zuid-Amerikaanse bond Conmebol had vorige week voorgesteld om al over vier jaar het WK uit te breiden van 32 naar 48 landen.