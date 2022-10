Fred en Fernandes helpen United van Ten Hag aan zege tegen Tottenham

Kylian Mbappé vormde met Trinity Rodman het opvallend­ste ‘koppel’ op de Ballon d’Or

Pas op het laatste moment maakte Kylian Mbappé zijn opwachting in het Théâtre du Châtelet in Parijs, maar ongemerkt ging zijn bezoek aan de Ballon d’Or niet voorbij. De PSG-ster (23) eindigde ‘slechts’ als zesde. Maar vooral de vrouw die naast hem zat, gooide hoge ogen. Dat bleek niet het Belgische model Rose Bertram te zijn – naar verluidt de nieuwe liefde in het leven van de spits van PSG – maar wel de dochter van niemand minder dan Dennis Rodman, Trinity (20).

