Franse minister van Sport verzoekt Mbappé transfer uit te stellen: ‘Kylian, blijf in Frankrijk’

Er wordt druk gespeculeerd over een overgang van Mbappé naar een ander land. Zo zou Real Madrid volgens verschillende media van plan zijn om komende zomer een bod uit te brengen op de Franse aanvaller, die er zelf nooit een geheim van gemaakt heeft dat de Spaanse grootmacht zijn droomclub is. Als het aan Maracineanu, blijft Mbappé voorlopig bij PSG. ,,Kylian, blijf in Frankrijk, we willen je nog lang zien voetballen hier”, zei Maracineanu vrijdag op de radiozender France Info . Mbappé won in 2018 met zijn land al het WK voetbal in Rusland.

Met zijn hattrick tegen FC Barcelona werd hij de eerste voetballer die in Europees verband drie keer scoorde in Camp Nou sinds de Oekraïner Andrej Shevchenko dat deed in november 1997, een jaar voordat Mbappé werd geboren. De 22-jarige Mbappé scoorde voor Paris Saint-Germain al 111 keer in 153 duels. Voor zijn vorige club AS Monaco, waarmee hij in 2017 ook al kampioen werd, scoorde hij 27 keer in 60 wedstrijden.