Franse media zien gefrustreerd Olympique Marseille: ‘Ze waren machteloos tegen Feyenoord’

De Franse sportkrant L’Équipe schrijft over een ‘enorm voorspel’ in de aanloop naar de “geweldige Europese avond”. Maar Olympique Marseille ‘slaagde er niet in het vuur van de tribunes over te brengen naar het veld’ waardoor de tweede halve eindstrijd eindigde met 0-0. De ploeg ging volgens de krant gebukt onder het vroege vertrek van Dimitri Payet, die na ruim een half uur spelen vervangen werd vanwege een blessure.

‘Zo dichtbij en toch zo ver weg’, schrijft Le Figaro over het verlies van Olympique Marseille. Met het vertrek van de ‘onvervangbare’ aanvaller Payet werd het spel ‘rommelig’, aldus de Franse krant. De regionale krant La Provence spreekt over “een teleurstelling om snel te vergeten”. De ploeg was “onzichtbaar en onnauwkeurig” en het was allemaal simpelweg “te weinig om de finale te halen”.

Ook de steun van het Franse publiek mocht niet baten, besluit Le Monde. Het lukte Olympique Marseille niet om ‘het lot te forceren’ en de Fransen kunnen volgens de krant spijt blijven houden van de vorige wedstrijd, toen ze in De Kuip met 3-2 verloren.

Andere kranten uit het buitenland waren lyrisch over het optreden van Feyenoord. ‘De muur van Feyenoord stopte Olympique Marseille', doelde La Gazzetta Dello Sport op de defensieve zekerheid van de Rotterdammers. ‘Feyenoord verdedigde goed en kwam nauwelijks in de problemen. Olympique Marseille stierf op de rand van succes en Feyenoord vierde het feit dat ze na twintig jaar weer een Europese finale spelen', aldus het Spaanse Sport. Ook de Daily Mail was complimenteus: ‘Feyenoord stootte Olympique Marseille vrij eenvoudig van zich af.’