Franse aanvallers proberen iets nieuws: Mbappé met smurfenhaar, Griezmann met vlechtjes

De Jong helpt Sevilla naar volgende ronde in Copa del Rey

15 december Luuk de Jong maakte vanavond zijn vierde goal van het seizoen voor Sevilla FC. De 30-jarige spits van Oranje scoorde in de 0-3 zege bij CD Ciudad de Lucena, dat uitkomt op het vierde niveau in Spanje. Sevilla ging daarmee eenvoudig door in de Copa del Rey.