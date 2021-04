Frans Timmermans juicht niet voor Ajax: ‘Droom als AS Roma Europa League wint’

Timmermans werd supporter van AS Roma toen hij in de hoofdstad van Italië woonde. ,,Toen ik jong was, groeide ik op in Rome. Op zondag ging ik dan altijd naar stadion Olimpico. Ik had niet altijd geld voor een kaartje, maar vaak hielpen mijn vrienden mij dan”, blikt hij vooruit op het eerste duel tussen Ajax en AS Roma, donderdag in de Johan Cruijff ArenA.

Timmermans is de huidige nummer 7 van de Serie A nooit meer uit het oog verloren. De Limburger geeft Roma 60 procent kans om ten koste van Ajax de halve finales te bereiken. ,,Want Roma speelt soms fantastisch voetbal”, vindt hij. ,,Alleen presteren ze niet constant.”



Timmermans waarschuwt AS Roma voor Ryan Gravenberch en Davy Klaassen. ,,Gravenberch is een geweldig talent, hij leest het spel”, weet hij. ,,Een andere hoofdrolspeler is Klaassen, en Tadic is een zeer gevaarlijke aanvaller. Ze hebben ook nog twee goede Argentijnse verdedigers. Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez houden van aanvallen, hopelijk kan AS Roma daarvan profiteren. Het zou voor mij een droom zijn als AS Roma de Europa League wint.”