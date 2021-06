Frankrijk ondanks misser Benzema te sterk voor Wales, Duitsland niet langs Denemarken

Maar met tien man - Williams kreeg bij zijn ongelukkige actie ook nog eens rood - was er voor Wales weinig eer te behalen tegen de Fransen. Tien minuten voor rust maakte Kylian Mbappé alsnog 1-0. En vlak na rust bediende de vedette van PSG Antoine Griezmann voor de 2-0. In slotfase liep Frankrijk via Ousmane Dembélé uit naar 3-0. De invaller scoorde op aangeven van Benzema.

Duitsland

Duitsland kwam tegen Denemarken niet verder dan 1-1. De ploeg van bondscoach Joachim Löw kwam in de Oostenrijkse stad Innsbruck kort na rust wel op voorsprong via Florian Neuhaus, maar moest 20 minuten voor tijd de gelijkmaker van Yussuf Poulsen incasseren: 1-1.

Mats Hummels en Thomas Müller hadden beiden een basisplaats. Löw liet de routiniers, die in 2014 met de ‘Mannschaft’ de wereldtitel veroverden, in de nasleep van het mislukte WK van 2018 weten dat hij ze niet meer nodig had. De 32-jarige verdediger van Borussia Dortmund en de 31-jarige aanvaller van Bayern München dwongen met hun prestaties bij hun clubs echter een terugkeer af in de Duitse selectie voor het EK. Müller vormde in zijn 101ste interland de voorhoede met Serge Gnabry en Leroy Sané.