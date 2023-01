‘Frank Lampard ontslagen als coach van Everton’

Frank Lampard is ontslagen als coach van Everton. Dat melden tal van Engelse media. De club uit Liverpool verkeert in grote degradatiezorgen met een negentiende plek op de ranglijst van de Premier League.

Lampard, die eind januari 2022 de opvolger werd van Rafael Benítez, gaf dit weekend aan nog volop vertrouwen te hebben in de toekomst van de club na een 2-0 nederlaag tegen West Ham United. Het was de vierde nederlaag op rij voor The Toffees. In de laatste tien wedstrijden werd er niet één keer gewonnen door Lampard en consorten. De laatste zege was op 22 oktober (3-0 tegen Crystal Palace).

Lees ook Play Manchester United heeft handen vol aan Everton, maar bekert verder in FA Cup met zevende zege op rij

Sindsdien volgde uitschakeling in het League Cup-toernooi en het FA Cup-toernooi terwijl er in de Premier League twee keer gelijk werd gespeeld en zes keer werd verloren. Resulterend in een negentiende plek in de Engelse competitie met slechts vijftien punten na twintig wedstrijden, even weinig als hekkensluiter Southampton.

Eerder was Lampard coach van Derby County en Chelsea. Bij The Blues werd Lampard in januari 2021 na anderhalf jaar ontslagen. Chelsea stond op dat moment op een negende plek in de Premier League en slechts drie Chelsea-coaches haalden ooit een lager puntengemiddelde dan Lampard. Bij Derby County deed Lampard het wel goed. Hij liep met de ploeg toen nipt promotie mis in de play-offs.

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.