Fraaie kopballen helpen Polen in Bosnië aan eerste zege Nations League

Opnieuw zonder Robert Lewandowski, de topspits heeft in overleg met bondscoach Jerzy Brzeczek besloten rust te nemen, maar met Arek Milik begonnen de bezoekers beter aan de wedstrijd in Zenica. Toch waren het de Bosniërs die halverwege de eerste helft de leiding grepen. Haris Hajradinovic mocht van elf meter aanleggen nadat Jan Bednarek spits Elvir Koljic vasthield binnen het strafschopgebied, en deed dat met succes. Polen bleef het balbezit domineren en wist in de laatste minuut voor de pauze dan toch de 1-1 te maken. Centrale verdediger Kamil Glik kopte op fraaie wijze een hoekschop van Grosicki tegen de touwen.



Twintig minuten na rust was het routinier Grosicki zelf die de uitploeg de voorsprong bezorgde, na in de eerste helft al een aantal keer dichtbij te zijn geweest. De buitenspeler van West Bromwich Albion liep tegen een voorzet van Maciej Rybus aan. Bij die 1-2 score bleef het en zo kwam Polen in groep A van de Nations League weer op gelijke hoogte met Nederland, dat thuis van Italië verloor. De Azzurri leiden de poule met 4 punten.