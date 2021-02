Fraaie goals Benzema en Kroos laten Real juichen tegen Valencia

Tot de eerste dubbele overwinning op Real voor Valencia sinds het seizoen 1967/68 kwam het niet. Al in de twaalfde minuut vertaalde Karim Benzema het overwicht van De Koninklijke naar het scorebord door van afstand hard binnen te schieten in de verre hoek: 1-0. Het was alweer doelpunt nummer twaalf voor de Fransman dit seizoen. Bovendien was het de vijfde Real-goal op rij dat gemaakt werd door iemand met de Franse nationaliteit.



Nog voor rust viel de beslissing. Lucas Vázquez - die al in de 23ste minuut de geblesseerde Dani Carvajal had afgelost - trok de bal drie minuten voor rust terug richting de rand van het zestienmetergebied en daar haalde Toni Kroos uit: 2-0. In de tweede helft dacht Ferland Mendy er nog 3-0 van te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.