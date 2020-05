Fox test met stadiongeluid bij kraker tussen Dortmund en Bayern München

Bayern kan bij zege in Dortmund flinke stap zetten op weg naar weer een titel

8:11 In het Signal Iduna Park in Dortmund ontvangt Borussia vanavond om 18.30 uur koploper Bayern voor de kraker in de 28ste speelronde van de Bundesliga. Bij een zege kan de Duitse Rekordmeister uit München een flinke stap zetten op weg naar de dertigste titel in Duitsland. Mis vanaf 18.00 uur niets in ons liveblog.