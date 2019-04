Fowler begint trainersloopbaan in Australië

De voormalige aanvaller van onder meer Liverpool, Leeds United en Manchester City speelde zelf in de nadagen van zijn loopbaan voor het inmiddels verdwenen North Queensland Fury en Perth Glory. Hij beëindigde zijn profcarrière in 2012 in Thailand.

Fowler heeft nog maar weinig ervaring als hoofdcoach. Hij was alleen een seizoen speler-trainer Muangthong United. Toch denkt het bestuur van Brisbane Roar dat hij de juiste man is om de zieltogende ploeg nieuw leven in te blazen. Brisbane Roar verloor in het afgelopen weekeinde voor eigen publiek nog met 1-6 van Newcastle Jets en staat op de voorlaatste plek in de A-league, met slechts vier overwinningen in 26 wedstrijden.