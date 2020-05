Flick trots dat spelers het niet rustig aan deden

Hertha-coach Labbadia wil al omhoog kijken na succes­reeks

19:50 Hertha BSC-coach Bruno Labbadia is ook in het vierde duel sinds de hervatting van de Bundesliga ongeslagen gebleven. De 54-jarige trainer werd in april als vierde trainer dit seizoen bij de Berlijnse club aangesteld en heeft na de zege op FC Augsburg (2-0) tien punten uit vier duels gepakt. Hij wil al verder omhoog kijken.