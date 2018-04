Firmino verlengt contract bij Liverpool

,,Dit was een makkelijke beslissing'', zei de 26-jarige Firmino. ,,Ik ben hier enorm gegroeid en voel me op mijn plek.'' De Engelse club betaalde drie jaar geleden zo'n 40 miljoen euro om de Braziliaan over te nemen van TSG 1899 Hoffenheim. Firmino had in de Bundesliga naam gemaakt als een makkelijk scorende aanvaller. In het shirt van de 'Reds' maakte de Braziliaanse international tot nu toe vijftig doelpunten in 140 duels, waarvan 27 dit seizoen.