Financiële opsteker VVV-Venlo: Georgios Giakoumakis verruilt Celtic voor Amerikaans avontuur

Giakoumakis speelde in het seizoen 2020/2021 bij VVV-Venlo en werd direct topscorer van de eredivisie met 29 goals in 33 wedstrijden. Het leverde de Griek een transfer naar Celtic op. De Schotse club betaalde zo'n 2,5 miljoen euro voor de spits, die nu voor ruim vier miljoen euro naar Atlanta United vertrekt. Hij maakte in 57 wedstrijden 26 goals voor de Schotse club. Met dertien goals werd Giakoumakis vorig seizoen bovendien topscorer in de Schotse competitie.

,,Georgios is een speler die al een tijdje op de radar van de club staat en we zijn verheugd hem naar Atlanta te halen. Hij is een sterke spits die ervan houdt om in het strafschopgebied te komen en doelpunten te maken. Hij speelt met een hoge intensiteit, werkt hard en is iemand waarvan we denken dat hij het team zal helpen, zowel in de aanval als in de verdediging. We zijn verheugd hem te verwelkomen bij de club en hem te integreren in de ploeg", zegt vice-president en technisch directeur Carlos Bocanegra op de clubwebsite.