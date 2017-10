FIFA-verkiezing: Gigantische overmacht Ronaldo, Carvajal populair in Soedan

Soedan

De prestaties van Dani Carvajal blijven niet onopgemerkt in Soedan. Zowel coach Mohamed Abdalla Ahmed als aanvoerder Mohamed Tahir Osman zetten de rechtsback van Real Madrid op nummer twee. De derde die Carvajal opnam in de lijst was de Spaanse bondscoach Julen Lopetegui, op plek twee. Daarmee lijkt de rechtsback naast roem in Soedan ook verzekerd te zijn van een basisplek in het Spaanse nationale elftal. Het waren tevens de enige drie die een plekje over hadden voor Carvajal.

Ronaldo vs. Messi

Duitsland

Of er ook landen zijn die zowel Ronaldo als Messi negeren in hun top drie? Jawel, slechts één land: Duitsland. Zowel aanvoerder Manuel Neuer als coach Joachim Löw als journaliste Katrin Müller-Hohenstein had geen plaats voor één van beide wereldsterren. Bij alle overige landen kwam in elk geval een van de twee voor in de top drie van aanvoerder, coach of journalist.

Toch kunnen Ronaldo en Messi ook op Barbados en in Belize nog niet overtuigen: de aanvoerders en coaches van beide landen verkiezen liever drie anderen. Wellicht dat de journalisten van beide landen eens een positief stuk aan de mannen kunnen wijden. Zij zijn wel al overtuigd.