FIFA: Onvoldoende bewijs voor doping bij Russen

Dopingonderzoeker Richard McLaren onthulde in 2016 een systematisch dopingnetwerk in de Russische topsport, dat door de staat werd ondersteund. In het rapport kwamen de namen voor van liefst 154 voetballers. De FIFA liet in februari weten dat monsters van de betreffende spelers opnieuw op doping zouden worden gecontroleerd. De FIFA betoogde destijds al dat alle Russen die op het WK in 2014 in Brazilië actief waren in elk geval negatief hadden getest.