FIFA onderzoekt transfer Fernandes naar Manchester United

Viroloog Osterhaus: In Duitsland waren ze iets sneller aan de bal

6 mei Het is nog geen 35 kilometer rijden van stadion De Koel van VVV naar het Borussia Park, het onderkomen van Borussia Mönchengladbach. Toch is het voetbaljaar al afgelopen voor de eredivisionist uit Limburg en hervat de nummer 4 van de Bundesliga over anderhalve week het seizoen zonder publiek. ,,Maar in Duitsland waren ze ook iets sneller aan de bal”, zegt viroloog Ab Osterhaus.