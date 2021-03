FIFA: Onderzoek speciaal aanklager Keller naar Infantino illegaal

Unicum in Cuba: spelers uit buitenland welkom in nationale ploeg

9 maart Voor de eerste keer in de Cubaanse historie zijn spelers uit buitenlandse voetbalcompetities opgeroepen voor de nationale ploeg. Het gaat om elf Cubaanse voetballers die actief zijn in Engeland, Canada, Spanje, San Marino, Costa Rica, Brazilië, Guatemala, Dominicaanse Republiek en Honduras. De andere vijftien geselecteerde spelers komen voor clubs in Cuba uit.