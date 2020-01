FIFA na vijf jaar terug in IOC

Engelse VAR-technolo­gie ook in Nederland? ‘Aan dit mierenneu­ken moeten we niet beginnen’

17:04 Als het aan scheidsrechtersbaas Dick van Egmond ligt, krijgt de eredivisie volgend seizoen hetzelfde systeem dat de VAR in de Premier League gebruikt om buitenspel op te sporen. In Engeland is de kritiek groot. ,,Hier in Nederland zitten de fans er ook niet op te wachten. Verschrikkelijk.’'