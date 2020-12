FIFA-baas Infantino weer in opspraak: nu vanwege gebruik privéjet

FIFA-baas Infantino ‘diep geraakt’ door beschuldi­gin­gen

4 september FIFA-voorzitter Gianni Infantino is naar eigen zeggen diep geraakt door de beschuldigingen over mogelijke beïnvloeding van de rechtsgang. ,,Dat is heel hard bij mij aangekomen”, liet hij weten tijdens een congres in Montreux. ,,We hebben juist heel veel investeringen gedaan om de geloofwaardigheid van de FIFA te herstellen.”