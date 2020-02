FIFA-baas Infantino: VAR niet overal goed gebruikt

In de Premier League, waar de VAR pas dit seizoen is geïntroduceerd, is er veel kritiek. In tegenstelling tot veel andere competities mogen scheidsrechters niet vaak zelf naar een monitor langs de lijn kijken, maar vaker vertrouwen op de technische hulplijn. De uitzondering is twijfel tussen een gele en een rode kaart.



Tottenham Hotspur-manager José Mourinho zei gisteren dat het systeem voortaan VR (Video Referee) genoemd moet worden omdat de scheidsrechter niet langer de beslissingen maakt.



Infantino ziet geen reden waarom de VAR ook niet in Engeland succesvol kan zijn. ,,Het is iets waar het voetbal 150 jaar op heeft gewacht, we kunnen niet doen alsof het direct perfect is. Er is vooruitgang. De VAR zal zeker de arbiters helpen - mits op de juiste wijze gebruikt.”