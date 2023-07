Feyenoorder Santiago Giménez held van Mexico met winnend doelpunt in slotfase finale Gold Cup

Hij stond net in het veld, Santiago Giménez, de spits die zo belangrijk was in het kampioensjaar bij Feyenoord, maar in de nationale ploeg nog niet uitgroeide tot onbetwiste vaste kracht. Vijf minuten voor tijd mocht hij van coach Jaime Lozano bij een 0-0 stand het veld in, alvast met het oog op een naderende verlenging tegen het taaie Panama. Maar nog geen twee minuten later dook hij ineens op, net over de middenlijn, met nog maar één tegenstander bij zich.