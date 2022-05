Feyenoord-verdediger Senesi in definitieve selectie Argentinië voor duel met Italië: ‘Als kind al mijn droom’

Senesi kan zich daarmee gaan opmaken voor een bijzonder debuut in de nationale ploeg van zijn land. Argentinië speelt op woensdag 1 juni, een week na de Conference League-finale in Tirana, namelijk tegen Italië. Deze wedstrijd op Wembley in Londen wordt de eerste editie van de Finalissima, een wedstrijd tussen de kampioen van Europa en Zuid-Amerika. Naast Senesi zitten ook de linksbenige Ajax-verdedigers Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico in de definitieve selectie van bondscoach Lionel Scaloni, die al 31 interlands op rij ongeslagen is met La Albiceleste.



,,Het is heel mooi dat twee nationale teams me willen hebben, dat betekent dat ik goed bezig ben”, zei de Feyenoorder woensdag al in een interview met de Argentijnse sportkrant Olé. ,,Ik heb contact gehad met Mancini, hij vertelde me over zijn project. Hij gaat een nieuw team samenstellen en wilde dat ik daar deel van zou uitmaken. Ik heb ook gesproken met de technische staf van Argentinië en met mijn familie. Al toen ik kind was, was het mijn droom om voor het Argentijnse elftal te spelen. Ik wacht op die kans. Altijd denk ik aan Argentinië. Die beslissing is dus meer dan duidelijk.”