Feyenoord-opponent AS Roma met man minder onderuit in derby tegen Lazio, ruime zege koploper Napoli

Roger Ibañez kreeg al in de achtste minuut een gele kaart, maar na iets meer dan een halfuur liep de Braziliaanse verdediger tegen zijn tweede geel - en dus rood - aan. Wijnaldum en co hielden in ondertal lang stand, maar na een uur scoorde Mattia Zaccagni namens de thuisploeg op aangeven van Felipe Anderson. Wijnaldum werd na 66 minuten gewisseld. Vlak daarna werd een doelpunt van AS Roma-speler Nicolò Casale afgekeurd door de VAR wegens buitenspel. Lazio won eind november ook al met 1-0 van AS Roma. In het seizoen 2011/12 zegevierde de lichtblauwe formatie voor het laatst in beide derby’s in de Serie A.



Feyenoord speelt donderdag 13 april thuis tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. De return is een week later in Rome. Vorig seizoen verloren de Rotterdammers in de finale van de Conference League van de club van trainer José Mourinho (0-1). Feyenoord nam het in de groepsfase twee keer op tegen Lazio: uit werd ruim verloren (4-2), thuis won de ploeg van trainer Arne Slot met 1-0. AZ schakelde Lazio uit in de achtste finales van de Conference League.