Feyenoord-beul AS Roma houdt stand in Leverkusen en bereikt finale Europa League: ‘Walgelijk’

José Mourinho: ‘Ik ben niet bezig om mij in de geschiedenisboeken van AS Roma te krijgen’

José Mourinho staat voor de zesde keer in zijn carrière in een Europese finale. De vorige vijf won hij allemaal. Maar het gaat niet om de 60-jarige Portugees, zei hij bij Sky Sport. ,,Ik ben niet bezig om mijzelf in de geschiedenisboeken van AS Roma te krijgen. Ik wil deze kinderen (spelers, red.) helpen om belangrijke doelen te bereiken. De jongens verdienen iets speciaals, maar ik weet niet of ik de fans nog meer kan vragen om te doen.”

,,Hij is anders, hij laat je beseffen hoe belangrijk de wedstrijd is. We kwamen hier en iedereen wist wat ze moesten doen”, zei AS Roma-captain Lorenzo Pellegrini over zijn coach. ,,We studeren, we bereiden ons voor en we kijken video’s. Vooral in Europa zie je wat de coach ons brengt. Mourinho is het brein achter onze persoonlijkheid.”