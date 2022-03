Fenomenale Cristiano Ronaldo passeert Ruud van Nistelrooy met hattrick tegen Tottenham Hotspur

Dankzij de hattrick van Ronaldo won ManUnited de topper tegen de Spurs. De Portugese superster zette zijn team drie keer op voorsprong: in de twaalfde, 38ste en 81ste minuut. Harry Kane maakte uit een strafschop in de 35ste minuut de 1-1. Een eigen goal van Harry Maguire zorgde een derde keer voor een gelijke stand: 2-2. De rake kopbal van Ronaldo (3-2) kwam Tottenham ook met invaller Steven Bergwijn niet meer te boven.

807 goals

Met zijn drie doelpunten erbij staat Ronaldo in officiële duels nu op 807 doelpunten. Geen andere speler maakte zoveel doelpunten in zijn carrière, volgens cijfers van wereldvoetbalbond FIFA. Het record was met 805 treffers in handen van Josef Bican. De in Oostenrijk geboren speler kwam tussen 1931 en 1955 tot 805 doelpunten. De Braziliaan Pelé kwam uit op een totaal van 767.