Fenomenaal record in Conference League: Gent-spits Gift Orban maakt een hattrick in drie minuten

Irritatie bij Erik ten Hag over oorzaak blessures Manchester United: ‘Dit gaat weken duren’

De blessure van Alejandro Garnacho drukte op het humeur van Erik ten Hag. ,,Ik weet niet wanneer hij terug is, maar dit is serieus", aldus de manager van Manchester United in aanloop naar de return in de Europa League tegen Real Betis. Ondanks de 4-1 zege in het eerste duel is hij niet van plan spelers te sparen.