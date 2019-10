Fenomeen Fati opgeroepen voor Jong Spanje

De 16-jarige Fati is tot dusver de revelatie bij Barça in de Spaanse LaLiga. Bondscoach Roberto Moreno van het grote Spanje zinspeelde vrijdag al op de nabije toekomst van het toptalent. ,,Het lijkt me niet uitgesloten dat Ansu Fati al meegaat naar het EK in 2020. Het zou stom zijn hem niet op te roepen als hij zoveel opzien blijft baren. Mooi dat hij nu al bij Jong Spanje zit", aldus Moreno in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd op zaterdag tegen Noorwegen.



Spanje won tot nog toe al zijn zes gespeelde wedstrijden in groep F.