FC Twente naar Servië in derde voorronde Conference League

De club uit Servië won donderdag in de tweede voorronde met 4-0 van de Luxemburgse club Racing FC Union. In het eerste duel was Cukaricki vorige week al met 4-1 te sterk.



FK Cukaricki eindigde vorig seizoen als derde in Servië, achter kampioen Rode Ster Belgrado en nummer 2 Partizan Belgrado.



FC Twente speelt volgende week donderdag eerst een uitwedstrijd. De return in Enschede is een week later, op donderdag 11 augustus.