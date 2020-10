FC Midtjylland kent dramatische generale repetitie voor CL-duel met Ajax

Video Koningskop­pel Kane-Son helpt Spurs aan overwin­ning bij Burnley

27 oktober Tottenham Hotspur heeft ook de derde uitwedstrijd in de Premier League in winst omgezet. De Londense ploeg pakte drie punten bij laagvlieger Burnley: 0-1. Op aangeven van Harry Kane maakte Heung-Min Son een kwartier voor tijd het doelpunt. Met acht treffers is de Zuid-Koreaan topscorer in de Premier League.