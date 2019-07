FC Basel opent Zwitserse competitie met goede generale PSV-repetitie

Video Stekelen­burg stopt penalty namens Everton tegen oude club AS Monaco

20:40 Maarten Stekelenburg is goed bezig in de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij zijn club Everton. De 36-jarige keeper, die de afgelopen jaren vooral als reserve fungeerde, stond onder de lat in een oefenduel met zijn oude club AS Monaco en liet zich van zijn beste kant zien.