FC Barcelona wint bij Real Betis door fraaie goals van invallers Messi en Trincão

Barcelona staat nu op 43 punten na 21 wedstrijden, net als regerend kampioen Real Madrid. De twee Spaanse grootmachten hebben allebei zeven punten minder dan koploper Atlético Madrid, dat ook nog eens twee duels minder heeft gespeeld. De ploeg van Diego Simeone speelt morgenavond (21.00 uur) de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo en komt bij winst dus weer tien punten los aan kop in La Liga.



Barcelona ontsnapte afgelopen woensdag al aan een nederlaag in Andalusie. Granada stond in de kwartfinale van de Copa del Rey met 2-0 voor in de 88ste minuut, maar het werd uiteindelijk nog 2-2 en na verlenging won Barcelona met 3-5. In de halve finales van de Spaanse beker speelt Barcelona binnenkort tegen Sevilla. De landstitel is dus flink uit zicht, maar dat betekent zeker niet dat het team van Koeman makkelijk opgeeft in de competitie. Dat werd vanavond in Estadio Benito Villamarín goed te zien. Het 'comeback-voetbal’, dat Koeman als bondscoach bij Oranje al introduceerde, leverde ook vanavond weer een mooie zege op.

Volledig scherm © REUTERS

Koeman koos er in Sevilla voor om Frenkie de Jong en Lionel Messi op de bank te laten beginnen. Zij waren de laatste weken enorm op dreef, maar elf van de laatste twaalf wedstrijden speelde Barcelona niet in Camp Nou en steeds kwam de selectie pas midden in de nacht weer terug in Barcelona. De Jong en Messi konden volgens Koeman dus wel even rust gebruiken, maar na elf minuten stond De Jong alweer binnen de lijnen. Hij kwam in de ploeg voor Ronald Araújo, die geblesseerd uitviel. Koeman gaf De Jong daarbij de voorkeur boven Samuel Umtiti.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Messi binnen twee minuten trefzeker

Real Betis kwam in de 38ste minuut op voorsprong in Estadio Benito Villamarín. De geslepen spits Borja Iglesias tikte van dichtbij binnen na een harde lage voorzet van rechtsback Emerson. Koeman had ook Messi nodig om die achterstand goed te maken. De Argentijnse sterspeler viel in de 57ste minuut in voor Riqui Puig en schoot twee minuten later al de 1-1 binnen. Door een eigen goal van Victor Ruiz, na een mislukte hakbal van Antoine Griezmann, werd het in de 68ste minuut ook nog 1-2.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.





Ruiz kopte in de 75ste minuut zelf de 2-2 binnen, om zijn pechgeval bij zijn eigen doelpunt weer goed te maken. Via het Portugese talent Francisco Trincão (21), die zijn eerste goal voor Barcelona maakte, werd het in de 87ste minuut toch nog 2-3. Die voorsprong gaf Barcelona in de slotfase niet meer weg. Trincão, die afgelopen zomer voor 31 miljoen euro overkwam van de Portugese subtopper Sporting Braga, had in zijn eerste 27 wedstrijden voor Barcelona nog niet gescoord.

Real Betis-coach Manuel Pellegrini verloor voor de achttiende keer op rij van FC Barcelona. De club uit Sevilla staat op de zevende plaats in de Spaanse competitie.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA