FC Barcelona verslaat nieuwkomer Huesca met monsterscore

Lionel Messi was met twee goals en twee assists wederom de grote man aan de kant van FC Barcelona, dat dit seizoen nog een punten liet liggen in La Liga.



SD Huesca was voor vanavond nog zonder nederlaag. De gepromoveerde club uit Noord-Spanje won van Eibar en hield Bilbao op een gelijkspel. Tegen Barcelona kwam Huesca al in de derde minuut op voorsprong via Cucho. En dat in Camp Nou. Maar daarna begon de Catalaanse motor te draaien. Na dik een kwartier bracht Messi Barça op gelijke hoogte. Na de eigen goal van Jorge Pulido en het doelpunt van Luis Suárez sloeg Alex Gallar namens de bezoekers terug: 3-2. Bij de twee tegendoelpunten stond de Catalaanse defensie te schutteren. Maar al binnen zeven minuten stond het na goals van Ousmane Dembélé en Ivan Rakitic alweer 5-2. Daarna dreigden dubbele cijfers. Maar het bleef bij 8-2 na treffers van Lionel Messi, Jordi Alba en Luis Suárez (penalty).