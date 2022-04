FC Barcelona speelt één seizoen in Olympisch Stadion vanwege verbouwing Camp Nou

FC Barcelona verhuist in het seizoen 2023-2024 naar het Olympisch Stadion op de berg Montjuïc. De gemeente heeft de vereiste vergunningen verstrekt voor de verbouwing van Camp Nou, die al in juni - direct na het lopende seizoen - gaat beginnen.

Komend seizoen kan Barça in het stadion blijven spelen, maar in het seizoen 2023-2024 moet de club uitwijken. In het seizoen 2024-2025 zijn fans weer welkom in Camp Nou, maar mag naar verwachting slechts de helft van de capaciteit worden benut.

De oplevering van het verbouwde stadion vindt in het seizoen 2025-2026 plaats. ,,Het wordt het beste stadion ter wereld, in de beste stad en het beste land ter wereld”, aldus voorzitter Joan Laporta.



FC Barcelona had ook kunnen uitwijken naar het Estadi Johan Cruyff, het eigen tweede stadion dat plaats biedt aan zo’n 6000 toeschouwers. ,,Als we uitwijken, is ‘Montjuïc’ de meest haalbare en logische optie. De andere opties zijn lastig. Het is voor één seizoen, als het goed is”, liet Laporta vorige maand al optekenen.

Het in 1957 geopende stadion biedt nu plaats aan bijna 100.000 toeschouwers. Camp Nou wordt tijdens de renovatie gemoderniseerd en uitgebreid. Het is ook de bedoeling dat het complex rond Camp Nou recreatiemogelijkheden gaat bieden voor inwoners van de stad.



De leden van Barcelona stemden eind vorig jaar in met een lening van 1,5 miljard euro voor de verbouwing. Volgens de clubleiding is de renovatie en uitbreiding van Camp Nou van fundamenteel belang voor de toekomst van de club. Het zou jaarlijks gaan om een bedrag van 200 miljoen euro aan extra inkomsten.



FC Barcelona staat tweede in La Liga, op ruime afstand van Real Madrid, dat komend weekend de landstitel kan veroveren.

