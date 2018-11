FC Barcelona met schrik vrij bij Rayo Vallecano

Luis Suárez opende al vroeg in de wedstrijd de score voor Barça, maar Rayo Vallecano kroop geleidelijk uit zijn schulp. De fraaie gelijkmaker van José Pozo in de 35e minuut gaf de thuisploeg zoveel moed, dat het dapper bleef aanvallen en in de 57ste minuut door een treffer van invaller Álvaro Garcia zelfs met 2-1 voor kwam.



Barcelona moest vol aanzetten in de laatste tien minuten en slaagde er alsnog in twee keer te scoren via invaller Ousmane Dembélé en opnieuw Suárez.



