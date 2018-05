FC Barcelona keert terug naar heilige grond voor Iniesta

De wedstrijd vindt plaats tussen de twee laatste competitieduels in. Barcelona, reeds kampioen van Spanje, treft zondag Levante en speelt de week erop thuis tegen Real Sociedad. Dat wordt de laatste wedstrijd van Andrés Iniesta voor de Catalaanse club. Voor de middenvelder heeft het duel in Zuid-Afrika ook speciale betekenis. Die wedstrijd wordt gespeeld in het FNB Stadium, voorheen bekend als Soccer City Stadium. Het was daar waar Spanje in 2010 ten koste van Oranje wereldkampioen werd. De vandaag jarige Iniesta (34) maakte toen in de verlenging het enige doelpunt van de WK-finale.



Het duel met Mamelodi Sundowns (18.15 uur) is woensdag live te volgen via de website van FC Barcelona.