FC Barcelona jaagt bij Celta op eerste competitiezege na drie uitglijders

VIDEO Messi: ‘De woorden van Laporta hebben me pijn gedaan, dat hoeft hij niet te zeggen’

In een groot interview met de Spaanse sportkrant Diario Sport heeft Lionel Messi voor het eerst teruggekeken op de periode voor zijn overgang naar Paris Saint-Germain. De Argentijnse superster zegt onder meer dat hij in de toekomst in Barcelona wil terugkeren als technisch directeur, maar of dat onder president Joan Laporta is, is de vraag. ,,Zijn woorden hebben me pijn gedaan. Dat verdien ik niet.”

1 november