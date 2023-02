FC Barcelona in het nauw: Spaanse OM onderzoekt mogelijke omkoping oud-vicepresident scheidsrechterscommissie

Barcelona ontkent elke vorm van omkoping. De vergoeding, die betaald werd aan een bedrijf waarvan Negreira de eigenaar is, zou enkel te maken hebben gehad met het inwinnen van advies.

Negreira en zijn zoon zijn gehoord door het OM en hebben ontkend dat Barça ooit een voorkeursbehandeling heeft gekregen wat betreft scheidsrechtelijke beslissingen. Zij beweren dat het geld werd betaald voor advieswerk dat Negreira verrichtte over hoe spelers zich moesten gedragen tegenover scheidsrechters.

De Spanjaard zou ook tips hebben gegeven over wat spelers van Barcelona al dan niet konden maken op het veld, afhankelijk van welke scheidsrechter een bepaalde wedstrijd floot. Naar verluidt heeft Negreira echter nog geen enkel document kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij dit soort diensten voor FC Barcelona heeft verricht.

Barcelona komt met verklaring

De Catalanen hebben woensdagmiddag een statement geplaatst via de eigen kanalen, naar aanleiding van berichtgeving van het radioprogramma ‘Què t’hi jugues’ van Ser Catalunya. Daarin geeft de club toe dat het gebruikmaakte van de diensten van een ‘externe technische consultant’, maar men ontkent dat het zijn boekje te buiten is gegaan door Negreira om te kopen.

,,FC Barcelona heeft in het verleden de diensten van een externe technische consultant ingehuurd, die technische rapporten in videoformaat leverde met betrekking tot spelers van lagere categorieën in Spanje voor ons technisch secretariaat. Bovendien werd de relatie met de externe leverancier later uitgebreid met technische rapporten over professionele arbitrage om de informatie aan te vullen die de coachingstaf van het eerste team en de reserves nodig heeft, een gebruikelijke praktijk in professionele voetbalclubs.”

Volledig scherm Josep Bartomeu was de president van FC Barcelona ten tijde van de betalingen aan Enriquez. © EPA

Dit soort diensten, die voorheen dus uitbesteed werden door Barcelona, worden nu uitgevoerd door iemand van de eigen voetbalafdeling. ,,FC Barcelona zal juridische stappen ondernemen tegen diegenen die het imago van de club proberen te bezoedelen met mogelijke insinuaties tegen de goede reputatie die zouden kunnen ontstaan door het vrijgeven van dergelijke informatie.”

De club van Nederlander Frenkie de Jong zegt het verder te betreuren dat deze informatie naar buiten is gekomen op het moment dat het team in zijn beste vorm van het seizoen verkeert. Donderdag speelt het de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen het Manchester United van Erik ten Hag.

Barcelona moet onderzoek afwachten

Onduidelijk is wat voor straf Barcelona kan verwachten op het moment dat omkoping bewezen wordt. Juventus werd in 2006 schuldig bevonden aan het omkopen van scheidsrechters. Zij werden toen teruggezet naar de Serie B.

Het Openbaar Ministerie van Spanje heeft de zaak momenteel in onderzoek. Trainer Xavi liet woensdag in een persconferentie voorafgaand aan het duel tegen Manchester United weten: ,,Ik probeer me te concentreren op het voetbal. De club heeft een verklaring gedeeld. Er is al een statement uitgegaan en ik sluit mij daar bij aan. Bovendien gaat dit over jaren dat ik er zelf niet bij was.”

Opvallend genoeg kreeg Barcelona tussen 2016 en 2018 meer dan 70 wedstrijden achter elkaar geen enkele penalty tegen in competitieverband.

Volledig scherm Xavi wilde het tijdens de persconferentie woensdag vooral over de wedstrijd hebben. © ANP / EPA

Veel Europese topclubs in opspraak

Na Juventus en Manchester City is Barcelona alweer de derde Europese topclub in korte tijd die een onderzoek van de autoriteiten aan zijn broek heeft hangen.

Juventus kreeg vijftien punten aftrek dit seizoen nadat het in het verleden niet eerlijk was geweest over transferwaarden van spelers. Ook zou Juventus in het geheim spelers hebben uitbetaald tijdens de eerste maanden van de coronacrisis.

De Premier League verdenkt Manchester City van het structureel overtreden van de financiële regels. In het ergste geval kan de Engelse club uit de competitie worden gezet.

De cijfers van La Liga

Bekijk onderaan dit artikel alle video's over La Liga, alle uitslagen, het programma en de stand van de Spaanse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle video's over La Liga

Statistieken La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.