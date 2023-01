FC Barcelona boekt nipte zege op Atlético en zet Real Madrid op drie punten

Met samenvattingFC Barcelona heeft de uitwedstrijd bij Atlético Madrid gewonnen. Ousmane Dembélé maakte na 22 minuten al de winnende goal in Metropolitano: 0-1. Het team van Xavi staat nu drie punten boven titelverdediger Real Madrid.

De Franse rechtsbuiten Ousmane Dembélé kroonde zich tot matchwinner in Madrid. Hij schoot halverwege de eerste helft raak met rechts. Dembélé kreeg de bal aangespeeld door Gavi, die op zijn beurt werd bediend door Pedri, die door de defensie van Atlético was gedribbeld. Atlético ging in protest bij de scheidsrechter omdat Gavi geduwd zou hebben voor het geven van de assist.

FC Barcelona moest het stellen zonder de Poolse topspits Robert Lewandowski, die drie wedstrijden geschorst is na zijn woedeuitbarsting bij Osasuna voor het WK. Barcelona-trainer Xavi besloot echter niet voor een 4-3-3 te kiezen met Memphis Depay in de spits, maar koos voor een 4-4-2 met voorin rechtsbuiten Ousmane Dembélé en linksbuiten Ansu Fati, die na een klein uur werd vervangen door Ferran Torres. Frenkie de Jong verscheen wel aan de aftrap, maar hij werd in de 58ste minuut gewisseld voor Franck Kessié uit Ivoorkust. De Jong stond op het middenveld met Sergio Busquets, Gavi en Pedri.

Beide ploegen eindigden het duel met tien spelers na rode kaarten in de tweede van zes minuten extra tijd. Atlético-verdediger Stefan Savic en Barcelona-aanvaller Ferran Torres kregen in de slotfase ruzie met elkaar en grepen elkaar stevig beet. Kort na die worsteling kreeg Antoine Griezmann nog een uitgelezen mogelijkheid op de 1-1, maar Ronald Araújo redde op de lijn.

Voor FC Barcelona was het al de derde competitiewedstrijd op een rij waarin een speler werd weggestuurd met een rode kaart. De Catalanen kregen pas voor de tweede keer in de clubhistorie in drie opeenvolgende competitieduels rood.

FC Barcelona staat na zestien van de 38 competitieduels op 41 punten. Dat zijn er drie meer dan Real Madrid, dat zaterdagmiddag met 2-1 verloor bij nummer zes Villarreal. Nummer vijf Atlético Madrid heeft liefst 14 punten minder dan de koploper.

Barcelona speelt op zondag 22 januari pas weer in de competitie. Komende week wordt er in Saoedi-Arabië eerst gespeeld om de Supercopa de España, sinds 2019 een mini-toernooi met vier clubs: de landskampioen, de runner-up, de bekerwinnaar en de verliezend bekerfinalist. Barcelona speelt donderdagavond (20.00 uur) tegen bekerwinnaar Real Betis, regerend landskampioen Real Madrid neemt het woensdagavond op tegen Valencia. De winnaars treffen elkaar zondagavond in de finale om de Spaanse Supercup.

