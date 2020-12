Fans terug in Engelse stadions: geen omhelzingen, rustig juichen

De Engelse voetbalclubs Luton Town en Wycombe Wanderers, beide uitkomend op het tweede niveau, mogen woensdag weer een beperkt aantal toeschouwers toelaten bij hun wedstrijden. Dat was sinds het uitbreken van de coronapandemie in het Verenigd Koninkrijk niet meer mogelijk.

Aan de toelating zijn tal van voorwaarden verbonden. Er zijn aangewezen looplijnen, temperatuurchecks, tijdsloten waarbinnen het stadion mag worden betreden en beperkte cateringmogelijkheden. Ook mag er niet te enthousiast worden aangemoedigd en gejuicht. Luton speelt thuis tegen Norwich, Wycombe ontvangt Stoke City.

Behalve enkele testwedstrijden en een paar duels in lagere klassen met maximaal 1000 bezoekers bleven de stadions sinds maart leeg. Luton en Wycombe liggen in een zogenoemd Tier-2-gebied, het middelste van drie niveaus van maatregelen tegen corona. Net als bijvoorbeeld Londen en Liverpool, waar de lokale profclubs komend weekeinde weer maximaal 2000 fans mogen verwelkomen. Onder meer Manchester en Newcastle zitten in laag-3. Daar blijven de stadions dicht.

Luton laat woensdag 1000 'ambassadeurs' toe, geselecteerd uit fans die al minstens tien jaar een seizoenkaart hebben. "Het zal, zoals jullie begrijpen, anders zijn dan wat je gewend bent", meldt de club op de website. Ook Wycombe houdt het bij 1000 fans, ook om te testen hoe het gaat. "Vermijd omhelzingen, high-fives, handen schudden of ander nauw contact met mensen die niet tot jouw sociale bubbel behoren", vraagt de club. "En pas op met zingen, aanmoedigen en juichen." De supporters is zelfs gevraagd de bal niet te pakken als die op de tribunes is beland.

Arsenal is donderdag de eerste club van het hoogste niveau die toeschouwers mag toelaten. Dat gebeurt in een duel met Rapid Wien in de Europa League.